محمد محسن و هبه مجدي ضيوف الحقلة المقبلة من معكم

كتب - أحمد عمرو:

يحل النجم محمد محسن و النجمة هبه مجدي، ضويف حلقة برنامج "معكم مع منى الشاذلي"، و جاء ذلك عبر حساب الفنان محمد محسن الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق قائلاٌ: "انتظروا محسن و هبة مجدي مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقتى الخميس والجمعة من برنامجها المذاع علي قناة cbc".

يذكر أن الفنان محمد محسن

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ولد يوم الأحد الموافق18 مايو من عام 1986، و تخرج من كلية الهندسة كما تميز بالغناء العربي التراثي. حيث قدم روائع الفنان سيد درويش و الموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال تقديم أعمالهما و ألحانهما بشكل متجدد، كما قدم مسرحية "حكايات الناس في ثورة 1919" ومسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة"، و حصل أيضاٌ علي جائزة أفضل مطرب عربى في مهرجان "جوردان آووردز" نوفمبر 2012.