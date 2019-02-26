محمد محسن و هبه مجدي ضيوف الحقلة المقبلة من معكم

يحل النجم محمد محسن و النجمة هبه مجدي، ضويف حلقة برنامج "معكم مع منى الشاذلي"، و جاء ذلك عبر حساب الفنان محمد محسن الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق قائلاٌ: "انتظروا محسن و هبة مجدي مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقتى الخميس والجمعة من برنامجها المذاع علي قناة cbc".
يذكر أن الفنان محمد محسن
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