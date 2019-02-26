شاهدوا حقيبة هيفاء وهبي الجلدية بـ298 ألف دولار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:34 مساءً -

من المعروف أن الفنانة هيفاء وهبي من عشاق الملابس والحقائب الثمينة، ووسط حملات التشويش التي تنفذ ضدها بعد إطلاقها لخط أزياء جديد خاص بها، إنتشرت صورة قديمة لها وهي تحمل حقيبة مميزة، قيل بأنها الأغلى في العالم.



ورغم أن الصورة قديمة وكانت وهبي نشرتها قبل فترة، إلا أنه من المهم تسليط الضور على الحقيبة المميزة التي كانت تحملها في يدها، وذلك لأنها توّجت منذ أيام الأغلى في العالم، بعد أن بيعت مثيلتها أخيراً لشخص مجهول، بسعر 298 ألف دولار.

وشبيهة حقيبة هيفاء السوداء حطمت الرقم القياسي الذي بيعت به حقيبة أخرى في مزاد كريستي الأخير في هونغ كونغ، بسعر 222 ألف دولار، لبوتيك Privé Porter المتخصّص في بيع المقتنيات الثمينة وحقائب بيركين غير المستعملة، وهي مصنوعة عام 1998 من جلد التمساح الأحمر الفاخر المحوك يدوياً في باريس.وحملت هيفاء حقيبة مطابقة قبل فترة، لكن من جلد التمساح الأسود، وقد صُنع هيكلها من الذهب الأبيض، مع حليّ مزيّنة بعشرة قراريط من الماس النقيّ.