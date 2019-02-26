شاهدوا.. حليمة بولند تتحدى البرد والثلج بشورت قصير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:34 مساءً -

تتواجد الاعلامية حليمة بولند حاليا في بيروت في زيارة عمل واستجمام، اكدتها صورها الجديدة التي نشرتها خلال الساعات الماضية.

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فلقد نشرت حليمة مجموعة صور لها، عبر “سناب شات”، علقت على صورتين منهما “وخلصنا الحلقة بالأم بي سي”،دون ان تشرح تفاصيل إضافية، بالإضافة إلى صورتين غيرهما وهي تستمع بوقتها في إحدى مناطق التزلج، متحدية البرد والصقيع بارتداء شورت قصير.

وكانت بولند قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تلقت عروضاً من عدة فضائيات، من بينها “ام بي سي” لتقديم برنامج جديد تستضيف فيه نخبة من نجوم الساحة الفنية العربية في حوارات استثنائية، تكشف خلالها الجانب الآخر من شخصياتهم.