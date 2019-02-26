كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:34 مساءً -

وقت الطهي:

60 دقيقة

يكفي ل:

6 أشخاص

المقادير

– الماء : كوب ونصف (مغلي)

– الشوفان : كوب

– الزبدة : نصف كوب (طرية)

– السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

– البيض : 2 حبة

– الفانيليا : ملعقة صغيرة

– القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

– بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

– ملح : نصف ملعقة صغيرة

– طحين : كوب ونصف

– زبيب : نصف كوب

طريقة التحضير 1. اخلطي الماء المغلي مع الشوفان واتركيه لمدة 20 دقيقة. 2. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية الكيك وادهنيها بالزبدة ورشة طحين. 3. اخفقي السكر والزبدة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً ويفتح لونه. 4. أضيفي البيض واخفقي ،ثم أضيفي الشوفان والفانيلا واخفقي جيداً. Advertisements 5. اخلطي الطحين والقرفة المطحونة والملح والبيكنج صودا. 6. أضيفي الزبيب للخليط حتى يتغطى جيداً. 7. أضيفي مزيج الطحين لمزيج السكر والبيض والزبدة واخلطي حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعماً. 8. صبي المزيج في صينية الكيك المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج. 9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم ضعيه في طبق الكيك ويمكنك رش القليل من السكر البودرة على الوجه قبل التقديم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيكة الشوفان بالقرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.