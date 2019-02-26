بعد بثه إذاعيا 42 عاما.. البرنامج السوري "حكم العدالة" على الإنترنت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ عام 1977 يلتف سوريون حول أجهزة الراديو كل يوم ثلاثاء أسبوعياً، من أجل الاستماع لبرنامج "حكم العدالة"، الذي تبثه إذاعة دمشق، ويتناول حكايات عن الجريمة، يرويها ممثلون بأسلوب درامي مشوق، وبعد كل هذه السنين قرر المسؤولون عن البرنامج إذاعته عبر الإنترنت أيضاً.

ومنذ 2017 تبث حلقات البرنامج على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، إضافة لموقعي يوتيوب وساوند كلاود.



وقال المخرج باسل يوسف، مدير البرامج الإذاعية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسوريا: "عالم السوشيال ميديا يغرينا، ففي موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأيقونة الدراما الإذاعية توجد أغلب برامجنا".

وحلقات البرنامج، الذي يُبث إذاعياً منذ 42 عاماً، والتي يكتبها أصلاً المحامي والكاتب الدرامي السوري هائل اليوسفي، تعتمد بشكل أساسي على قصص حقيقية لجرائم تفصل فيها محاكم سورية.



وعلى مر الزمان، قام بدور البطولة في حلقات البرنامج، الذي يبث في صورة مسلسل إذاعي ويجذب الكبار والصغار، ممثلون سوريون كثر.



من هؤلاء الممثل السوري سعيد عبدالسلام، الذي يقول إن البرنامج ما زال يجذب المستمعين لأنه موجه لكل الناس.



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وأضاف "عبدالسلام": "كان له جمهور عظيم، لأنه يحاكي كل الشرائح الاجتماعية، وهو يعني بتثقيف وإرشاد وتنبيه الإنسان بأن يسلك الطريق الصحيح".

وكان البرنامج يركز فيما مضى على تناول الجرائم الاجتماعية والجنائية بطريقة مشوقة، لكن خلال فترة الحرب في سوريا انتقل لموضوع الجرائم ذات الصلة بالإرهاب.



ويقول الجمهور إن الاستماع لصوت حلقة البرنامج يُدّوي كل أسبوع في شوارع دمشق؛ حيث يشغل كثيرون الإذاعة لمتابعته وهم يمارسون أعمالهم المعتادة.



ومع إنتاج البرنامج تلفزيونياً في 2007، لم يتسنَ له تحقيق النجاح الباهر كما هو الحال في الإذاعة، ونظراً لقلة معدلات المشاهدة وزيادة التكلفة، توقف البث التلفزيوني.



وحاز برنامج "حكم العدالة" على عشرات الجوائز في تونس ومصر ولبنان.

