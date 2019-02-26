مسرحية قهوة زعترة.. حدوتة مقدسية من البلدة القديمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما ارتقى الفنان المسرحي الفلسطيني حسام أبو عيشة خشبة مسرح في القدس، لعرض مسرحية مونو دراما، روى واستعاد حكايات من البلدة القديمة بالقدس، مسافرا بالجمهور عبر الزمن إلى الماضي.

ومسرحية أبو عيشة "قهوة زعترة.. حدوتة مقدسية من البلدة القديمة" مثال على نوعية الفن المحاكي للحياة، حيث تُبنى معظم الحكايات والأحداث في المسرحية على أساس حياة عائلة الفنان في مدينة القدس بين عامي 1938 و 1979.

وتتمحور أحداث المسرحية حول دور المقاهي في الحياة الاجتماعية بالقدس القديمة، وفي المحافظة على التماسك المجتمعي.

وتتناول المسرحية أنماط الحياة المختلفة للشرائح الاجتماعية المتعددة في المدينة، وكذلك الحياة في ظل الاحتلال.



وجاء أبو عيشة بالمسرحية عندما لاحظ في عيون الناس تعطشا ممزوجا بفضول لحكايات عن البلدة القديمة.



وتضم المدينة القديمة حاليا مواقع مقدسة لكل الديانات السماوية الثلاث. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية كلها ومناطق أخرى من الأردن في حرب عام 1967.



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ويعتبر أبو عيشة أداة ودعوة للمحافظة على التراث المفقود.



وقال "المسرحية هي مش بكاء ولا نوستاليجا (حنين إلى الماضي)، هي صرخة لأنه هذا الشيء اللي فقدناه بايدينا إحنا قادرين نرجعه كمان بايدينا، طبعا مطروحة بشكل كوميدي من خلال حواديت يعني تصل إلى درجة 95 بالمية حقيقية أحداثها، ومهمة جدا بالنسبة لشكل الحياة في القدس".



ويجسد أبو عيشة (60 عاما) خلال العرض المسرحي 21 شخصية بينها 16 رجلا وخمس نساء. ويتناول في مسرحيته حكايات يعود تاريخها لما يصل إلى 80 عاما.



ولم يعد لبعض الأماكن الواردة في المسرحية، وكذلك لكثير من الأشخاص وجود، بما في ذلك قهوة زعترة، حيث كان يعمل والد حسام أبو عيشة ذات يوم، وكل ما تبقى من المقهى حاليا مجرد لافتة على المبنى الذي كان المقهى به، وأصبح محلا لبيع الملابس.



وأضاف الفنان أبو عيشة "لما بأسافر على أوروبا مثلا وبتصير جماعات الفلسطينيين والعرب وبأحكي لهم بعض شغلات البلدة القديمة في القدس، حسيت إنه بيعملوا هيك (يرفع حاجبيه انبهارا) يعني. اللي بدي أقوله للناس إن فيه كتير من المفاهيم السياسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية والثقافية فقدناها وبنقدر نستعيدها كجزء من المقاومة".

ويتذكر فلسطيني من سكان القدس يدعى علي أبو غزالة قهوة أو مقهى زعترة، قائلا "قهوة زعترة هي من تراث القدس، وكانوا يقعدون فيها كبار القدس، وكانت مقسمة قهوة زعترة، شقة للأراجيل (الشيشة)، شقة للقهوة، شقة للعبة الزهر، شقة للعبة الشدة (الورق)".

وأضاف أبو غزالة: "هي تعتبر كديوان كبير لأهل البلد، أي مشكلة كانت تحل بين أهل القدس وأهل سلوان، أهل كذا، كانت تنحل داخل القهوة أي مشاكل بين العائلات تنحل داخل الديوان، كان فيها كبار البلد".