أول فيديو من داخل حفل الـ "بيبي شاور" لميغان ماركل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ عالم السوشيال ميديا مشغولٌ بتخمين الوضع داخل حفل استقبال مولود دوقة ساسيكس، ميغان ماركل في نيويورك الأسبوع الماضي.

ولكن يبدو أن الفيديو الجديد، الذي ظهر على شبكات التواصل اليوم الثلاثاء يُعطي لمحةً عن الحفل الفخم للغاية.

وانتشر الفيديو على حساب "إنستغرام" باسم harry_meghan_updates، مدّعيًا أن المقطع القصير تم التقاطه بالفعل داخل الحفل المليء بالنجوم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر الفيديو بوفيه الحلوى المعروض للضيوف الذي صممه Darcy Miller، ويضمُّ أربعة أبراج من حلوى "ماكرون" الفرنسية، والتي تكلف 460 جنيهًا إسترلينيًا، بجانب العديد من الكعكات الملوّنة والكوكيز وكعكة على شكل طائر اللقلق وشرائح صغيرة من كعكة الجزرة، بالإضافة إلى الكب كيك المثلجة باللون الوردي والأخضر.

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ومن غير المعروف من قام بتصوير المقطع، ولكن تم وضع علامة على الموقع باسم فندق Mark، مكان الحفل.

وأثارت ميغان، التي قالت إن جنس طفلها الأول سيكون مفاجأة، التكهنات بأن طفلها سيكون فتاة بعد أن شوهدت العديد من الزخارف ذات اللون الوردي والأزهار في المكان.

وتم عقد الحفل في جناح جراند بنتهاوس في فندق "ذا مارك"، والذي يُكلّف 75 ألف دولار في الليلة، وهو واحد من أغلى الفنادق في الولايات المتحدة.