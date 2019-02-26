تصريحات حسين فهمي تُثير غضب المغاربة

اسماء السيد - ""الخليج 365"- المغرب" من الرباط : أثارت تصريحات الممثل المصري حسين فهمي، أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الممثلة إسعاد يونس على قناة "dmc" المصرية، غضباً في أوساط الناشطين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها مسيئة للمغرب الذي استضافه و كرّمه في أكثر من مناسبة.

حيث رد على سؤال المقدمة حول واقع ومستقبل السينما المصرية، قائلاً أنها بخير وتسير في الإتجاه الصحيح، ومؤكدا أنها في حاجة لإتخاذ بعض التدابير التي تستدعي رفع الرسوم الجمركية على المعدات السينمائية الوافدة من الخارج، و إنشاء منطقة حرة للتصوير السينمائي، كما دعا إلى إلغاء الرقابة، ثم أضاف أنه من غير المعقول أن "تُرمَى" كل تلك المليارات من الدولارات من طرف الأجانب في المغرب، في حين أن مصر أولى بها.

Advertisements

كلام "فهمي" أثار حفيظة الشاعر المغربي حسن نجمي الذي علّق عبر صفحته على "فيسبوك" كاتباً: "من حق الممثل المصري الكبير حسين فهمي أن يدافع عن بلاده مصر. من حقه أن يعبر عن وجهة نظره الشخصية، ولكن الفنان ليس من حقه أن يكون حسودا حقودا".

و أضاف: "مصر، بلد عظيم والشعب المصري العظيم يستحق الخير والرفاه والتنمية والتقدم، و لكن الممثل المصري أخطأ التعبير والموقف. الآن، لا بأس أن تفكر مهرجانات السينما في المغرب في استضافته وتكريمه لابأس"

واعتبر الهديد من رواد مواقع التواصل أن تصريحات الممثل المصري تنم عن "شوفينية" ضيقة، ترى أن بلده أحسن من كل البلدان العربية، فيما اعتبر آخرون أن تصريحاته كبوة غير محسوبة النتائج، وأنه كان أولى به أن يعبِّر عن وجهة نظره، بطريقةٍ ذكية، دون المس ببلد آخر.



