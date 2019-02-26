شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تدريبات شاقة لياسمين عبد العزيز فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الدور الذى تقدمه ياسمين عبد العزيز ، خلال دراما رمضان 2019 وتحديدا مسلسل "الملكة"، يحتاج إلى لياقة بدنية من نوع خاص، حيث تقضى ياسمين عبد العزيز وقت طويل فى صالة "الجيم" لأداء بعض التمرينات والتدريبات البدنية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر "ستورى" انستجرام مجموعة من الفيديوهات أثناء تدريبات تبدو قاسية من داخل إحدى صالات اللياقة البدنية "الجيم"



أثناء التدريبات



جانب من التدريبات

مسلسل "الملكة" يعد التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى ، فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "هربانه منها" العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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ياسمين عبد العزيز من الجيم



ياسمين عبد العزيز

مسلسل "الملكة" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، فتحى عبد الوهاب ، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، ثراء جبيل، و إخراج حسام على، إنتاج سينرجى .