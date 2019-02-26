شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وأكرم حسنى وهانى رمزى يشاركون فى عزاء والدة مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن فى عزاء والدة مصطفى خاطر، التى وافتها المنية يوم الأحد الماضى، حيث قدم واجب العزاء كل من أكرم حسنى، وزينة، والمطرب أحمد الشامى، والمنتج عماد زيادة، وهانى رمزى، وحسام داغر، وندى ورنا السبكى، حسنى شتا.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء كل من دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى وأمير كرارة، ومحمود حجازى وعلى ربيع، والمخرج سعيد حامد ومجدى بدر، والفنان عمرو سعد والمخرج عمرو عرفة والمخرج أحمد صالح، ومحمد أنور وأحمد بدير والمنتج الفنى مصطفى الغزولى، ومصطفى بسيط، والمخرج حسام على والمخرج أحمد خالد أمين، وأوس أوس، وأنعام سالوسة، ومحمد الصاوى، والمخرج أحمد خالد موسى، ومحمد على رزق، والمخرج شادى على، كريم عفيفى، ومحمد محمود، والمنتجان صادق الصباح وابنه أنور الصباح.

يشار إلى أن مصطفى خاطر يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك فى بطولته آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمى سالم، وآخرون، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى.

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