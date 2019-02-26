شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد وأمير كرارة ورمضان صبحى يقدمون واجب العزاء فى والدة مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نحوم الفن والمجتمع على تقديم واجب العزاء فى والدة مصطفى خاطر، التى وافتها المنية يوم الأحد الماضى، وشارك فى مواساة خاطر كل مصطفى شعبان، وأمير كرارة، ورمضان صبحى، وحسام شوقى مدير عام شركة سينرجى، والشيف علاء الشربينى، وكريم أبو زيد، ومحمد محمود أبو زيد، وهشام ماجد، وفتحى عبد الوهاب، وبشرى، ودياب، ومحمد أبو داوود، وإيمى سالم، وأشرف زكى نقيب الممثلين، والمنتج هشام جمال، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوى، وبيومى فؤاد.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء كل من دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ومحمود حجازى وعلى ربيع، والمخرج سعيد حامد ومجدى بدر، والفنان عمرو سعد والمخرج عمرو عرفة والمخرج أحمد صالح، ومحمد أنور وأحمد بدير والمنتج الفنى مصطفى الغزولى، ومصطفى بسيط، والمخرج حسام على والمخرج أحمد خالد أمين، وأوس أوس، وأنعام سالوسة، ومحمد الصاوى، والمخرج أحمد خالد موسى، ومحمد على رزق، والمخرج شادى على، كريم عفيفى، ومحمد محمود، والمنتجان صادق الصباح وابنه أنور الصباح.

يشار إلى أن مصطفى خاطر يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك فى بطولته آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمى سالم، وآخرون، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى.



































































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