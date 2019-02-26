محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" تغريدة، وجه بها رسالة لجمهور النادي الأهلي.
كتب أيمن: "اللي عمري ما أتخيله إن حد يتخيل إني أسئ له أو لناديه الأهلي اللي بشجعه من وأنا طفل وأي كلام أتقال ظلم وأفترى وتلفيق وجوجل موجود".
وأضاف أيمن:"أرجع للنقطة الأساسية إن جماهير الزمالك وقفوا جنبي وبقوا بيقولوا لهم ده أهلاوي، بتهاجموه ازاي ! وكانوا سند بصراحة".
يُذكر أن أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة تعرضا لهجوم من بعض جماهير النادي الأهلي بعد تصريحات فُسرت بالمسيئة للنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مهاجمته.. أيمن بهجت قمر: "بشجع الأهلي من وأنا طفل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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