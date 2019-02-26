بعد مهاجمته.. أيمن بهجت قمر: "بشجع الأهلي من وأنا طفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" تغريدة، وجه بها رسالة لجمهور النادي الأهلي.

كتب أيمن: "اللي عمري ما أتخيله إن حد يتخيل إني أسئ له أو لناديه الأهلي اللي بشجعه من وأنا طفل وأي كلام أتقال ظلم وأفترى وتلفيق وجوجل موجود".

وأضاف أيمن:"أرجع للنقطة الأساسية إن جماهير الزمالك وقفوا جنبي وبقوا بيقولوا لهم ده أهلاوي، بتهاجموه ازاي ! وكانوا سند بصراحة".

يُذكر أن أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة تعرضا لهجوم من بعض جماهير النادي الأهلي بعد تصريحات فُسرت بالمسيئة للنادي.​