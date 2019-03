أحدهم بطل لـ"علاء الدين" وآخر اختاره كلينت إيستوود.. نجوم مصريون في هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

للنجوم المصريين بشكل خاص والعرب بشكل عام نصيبهم من المشاركة مؤخرًا في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية لأكبر إنتاجات هوليوود، إذ نجح الجيل الجديد من الفنانين ذوي الأصول الشرقية من وضع بصمة واضحة في السينما العالمية، كان آخرها ما حققه النجم رامي مالك من إجادة توجت بأوسكار أفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.

إليكم أبرز النجوم العرب المشاركين في هوليوود:

مينا مسعود

مينا مسعود ممثل كندي من أصل مصري، ولد بالقاهرة عام 1992 لأبوين مصريين إلى أن قررت عائلته السفر إلى كندا وعاش في أونتاريو.

بدأ مينا مسيرته في هوليوود بالمشاركة في أدوار ثانوية بعدد من الأعمال التليفزيونية، أشهرها "Nikita" عام 2011، مرورًا بعدد من الأعمال الراوئية القصيرة منها "Americanistan" عام 2014، و"Final Exam" عام 2017، فضلاً عن ظهوره المميز في أحداث مسلسل "Tom Clancy’s Jack Ryan" عام 2018، لتقرر شركة "ديزني" إسناد دور البطولة له في فيلم "علاء الدين"؛ أحداث النسخة الواقعية المنتظرة "Aladdin" أمام النجم الأمريكي ويل سميث. وهو العمل المقرر طرحه تجاريًا مايو المقبل.

أحمد وليد

يأخذ نجوم الأعمال السينمائية المساحة الأكبر من الإشادة والشهرة الجماهيرية، إلا أن خلف كل عمل هناك فريق كامل من الفنيين كانوا سببًا حقيقًا في صناعة النجاح. أحمد وليد أحد هؤلاء الذين شاركوا في صناعة فيلم الرسوم المتحركة الفائز بجائزة الأوسكار "Spider-Man: Into the Spider- Veres"، ضمن فريق المؤثرات البصرية، والذي أعرب عن سعادته بتعريفه من قبل موقع "IMDB" العالمي، الذي أنشأ صفحة خاصة لمشاريع أحمد التي تضمنت عدد من الأعمال السينمائية الهامة، والفائزة بالعديد من الجوائز خلال السنوات الماضية، ومنها فيلم "Beauty and the Beast" عام 2017، وفيلم الأبطال الخارقين المنتظر "Avengers: Endgame" المقرر طرحه نهاية أبريل المقبل.

سام إسماعيل

مخرج وكاتب ومنتج أمريكي من أصل مصري، بدأ في هوليوود بمشاركة إنتاجية في الفيلم الكوميدي القصير "The Lobo Paramilitary Christmas Sperical"، ليقرر بعدها إخراج أول أعماله الروائية القصيرة "Deep Down in Florida" عام 2004، إلا أن انطلاقته الحقيقية كانت بكتابة وإنتاج وإخراج المسلسل العالمي "Mr. Robot" عام 2015، الذي أسند فيه دور البطولة للنجم رامي مالك، ليرشح سام لجائزتي "إيمي" عام 2016، لأفضل مسلسل وأفضل سيناريو تليفزيوني، قبل أن يعلن مؤخرًا عن خوضه تجربة درامية جديدة بعنوان "Metropolis"، وهو المأخوذ عن أحداث فيلم "Metropolis" الشهير عام 1927.

عمر متولي

ممثل أمريكي والده مصري ووالدته هولندية، ترعرع بمدينة نيويورك الأمريكية عام 1975.

بدأ عمر متولي مسيرته الفنية بالمشاركة في عدد من الأعمال التليفزيونية أهمها "Nash Bridges" عام 1999، و"New Americans" عام 2002، إلى أن شارك بفيلم المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج "Munich" عام 2005، لتقرر بعدها شركة "ABC" مشاركته بأحداث مسلسل الدراما الشهير "Grey’s Anatomy" عام 2006، كما كانت له مشاركة مميزة بأحداث الجزء الثاني لفيلم الفانتازيا "The Twilight Saga: Breaking Dawn- Part 2" عام 2012، وشارك أيضًا بدور ثانوي في مسلسل "Mr. Robot" بموسمي 2016 و2017. ويستعد متولي حاليًا لدخول تجربة درامية جديدة بعنوان "Tradstone"، وهو المسلسل مقرر عرضه خلال العام الجاري.

سامي شيخ

ممثل أمريكي ولد بمحافظة الإسكندرية عام 1981، قرر الرحيل عن مصر والاتجاه لهوليوود بعد انتهاء فترة الثانوية.

بدأ سامي شيخ انطلاقته الفنية بالمشاركة بالأعمال التليفزيونية منها "What Should You Do?" عامي 2003 و2004، وأولى مشاركاته السينمائية كانت بفيلم الدراما والإثارة "Dangerous Perceptions" عام 2005، إلى جانب مشاركته بالمسلسل التليفزيوني الشهير "24" عام 2007، كما شارك النجمين العالميين جوليا روبرتس وتوم هانكس بطولة فيلمهما "Charlie Wilson’s War" عام 2007، ليلفت الأنظار لموهبته السينمائية ويختاره المخرج الأمريكي العالمي كلينت إيستوود ضمن فريق عمل فيلمه "American Sniper" عام 2014.

ويشارك سامي خلال الفترة المقبلة بعملين سينمائيين هما "Operation Jericho" وفيلم "Beautiful Voice"، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد طرحهما تجاريًا.​