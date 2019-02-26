هكذا رد أمير عيد على السخرية من أسلوبه الغنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أمير عيد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على الفيديو المتداول لشاب يقلده بشكل ساخر.
كتب عيد: "ناس كتير بتبعتلي الفيديو ده وبيقولولي رد على الأستاذ، على أساس إني المفروض اتضايق، والحقيقة الفيديو لذيذ ومفيهوش حاجه تضايق والشاب دمه خفيف والناس اتبسطت وضحكت وده الهدف من الهزار والكوميديا".
وأضاف "عيد" في تغريدته: "بستغرب من الفنانين والمعجبين اللي بياخدوا الدنيا على صدرهم وبيتقمصوا".
يُذكر أن الفنان أمير عيد احتفل مؤخرًا بإصدار كتاب "أيامي مع كايروكي" للكاتب ولاء كمال والذي يوثق فيه الكاتب رحلته خلال سنتين مع فريق كايروكي.
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