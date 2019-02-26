محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أمير عيد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على الفيديو المتداول لشاب يقلده بشكل ساخر. كتب عيد: "ناس كتير بتبعتلي الفيديو ده وبيقولولي رد على الأستاذ، على أساس إني المفروض اتضايق، والحقيقة الفيديو لذيذ ومفيهوش حاجه تضايق والشاب دمه خفيف والناس اتبسطت وضحكت وده الهدف من الهزار والكوميديا". وأضاف "عيد" في تغريدته: "بستغرب من الفنانين والمعجبين اللي بياخدوا الدنيا على صدرهم وبيتقمصوا". يُذكر أن الفنان أمير عيد احتفل مؤخرًا بإصدار كتاب "أيامي مع كايروكي" للكاتب ولاء كمال والذي يوثق فيه الكاتب رحلته خلال سنتين مع فريق كايروكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا رد أمير عيد على السخرية من أسلوبه الغنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.