بالصور-سعد الصغير ورمضان صبحي في عزاء والدة "خاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان مصطفى خاطر في وفاة والدته، وذلك في السرادق المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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وحضر العزاء عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان الشعبي سعد الصغير والفنان منير مكرم والفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة بشرى والفنانة إيمي سالم ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنان شريف منير ولاعب النادي الأهلي رمضان صبحي، وغيرهم.

ورحلت والدة مصطفى خاطر قبل يومين بعد تعرضها لأزمة صحية.

يُذكر أن خاطر يعكف حاليًا على تصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين، من بطولة أيتن عامر