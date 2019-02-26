رابح صقر يردّ على مغرّد استفزّه على تويتر.. فماذا قال؟

رد الفنان رابح صقر على أحد المغرّدين استفزّه بتعليق على تغريدته التي نشرها على تويتر، عندما أعلن المشاركة في حفل تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم.

وكان رابح صقر كتب:”تشرفني المشاركة في حفل تكريم والدنا ابو بكر سالم رحمه الله تحت رعاية معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي الشيخ، هذه المبادرة الجميلة غير مستغربة من معاليه، وهي أقل ما يمكن أن نقدمه لقامة فنية أثرت الوسط الفني.. جمهوري ألتقيكم يوم 28 فبراير”.

إلا أن أحد المغردين علق على تغريدته: “لا بالله سويتو خير .. استمروا جزاكم الله خير .. هذا التكريم الغنائي راح يسعده في قبره”، فما كان من رابح إلا الردّ عليه، رغم أنه في كل مرة يتعرض فيها للاستفزاز يمتنع عن الرد والخوض في جدالات دينية أو اجتماعية؛ ولكن هذه المرة قال:”على أساس انت إللي بتحاسبه.. رب العالمين أرحم الراحمين”.

في المقابل؛ اختلف المغردون حول ما جاء في تغريدة رابح صقر، فالبعض أشاد بردّه واعتبره صحيحًا، فيما علّق آخرون على غضب رابح بشكل كوميدي؛ لأنه غير متوقع بحسب قولهم، كما ذهب طرف ثالث بالقول بأن رد رابح صقر لم يكن موفقًا، وكان لا بد من الرد بشكل أفضل.