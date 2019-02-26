يسرا اللوزي "محللة نفسية" في كلبش ٣

يسرا اللوزي

كتب - أحمد أيوب:

تستكمل الفنانة يسرا اللوزي، تصوير دروها في مسلسل "كلبش ٣"، الذي يقوم بطولته الفنان أمير كرارة، حيث تجسد شخصية "محللة نفسية" تدعي ريم، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وتشارك يسرا أيضا فى بطولة مسلسل " قمر هادي"

Advertisements

مع النجم هاني سلامة، ومقررا عرضه فى رمضان أيضا، حيث تعد المرة الأولي التي تجمع يسرا وسلامة فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل، داليا مصطفي، حمزة العايلي، هاديالحيار، صبري عبد المنعم، أية سماحة، مؤمن نور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.