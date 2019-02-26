يسرا اللوزي "محللة نفسية" في كلبش ٣

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تستكمل الفنانة يسرا اللوزي، تصوير دروها في مسلسل "كلبش ٣"، الذي يقوم بطولته الفنان أمير كرارة، حيث تجسد شخصية "محللة نفسية" تدعي ريم، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.
وتشارك يسرا أيضا فى بطولة مسلسل " قمر هادي"
مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.
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