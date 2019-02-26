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أشرف عبدالباقي يكشف عن موعد عرض مسرحية كلها غلط

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أشرف عبدالباقي يكشف عن موعد عرض مسرحية كلها غلطأشرف عبد الباقي
كتب - أحمد عمرو:

كشف النجم أشرف عبدالباقي عن موعد بدء عرض مسرحيته "كلها غلط"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "مستنيكم على مسرح المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد" و مسرحية كلها غلط (جريما في المعادي) ابتداء من 3 مارس حتى 8 مارس .. أسعار التذاكر 200 - 150

جنية".

 

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي شارك سابقا في فيلم "اطلعولي برة"، و تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول شخص يعيش في حارة شعبية، يجد في أحد الأيام كتاب اسمه اطلعولي بره، يتحدث عن وجود شخصيات بداخل كل فرد،

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وعندما يقرأه هذا الشخص تخرج له عدد من الشخصيات تسيطر على مواقفه و حياته و قراراته، و هو بطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، إيهاب فهمي، محمد نور، ماجدة منير، ريم عبد القادر، و من تأليف طارق الأمير، و إخراج وائل إحسان.

 

 

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