أشرف عبدالباقي يكشف عن موعد عرض مسرحية كلها غلط

كشف النجم أشرف عبدالباقي عن موعد بدء عرض مسرحيته "كلها غلط"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "مستنيكم على مسرح المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد" و مسرحية كلها غلط (جريما في المعادي) ابتداء من 3 مارس حتى 8 مارس .. أسعار التذاكر 200 - 150جنية".
يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي شارك سابقا في فيلم "اطلعولي برة"، و تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول شخص يعيش في حارة شعبية، يجد في أحد الأيام كتاب اسمه اطلعولي بره، يتحدث عن وجود شخصيات بداخل كل فرد،
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