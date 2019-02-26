رامي ربيعة وأحمد الشيخ يقدمان واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر

كتب- إسلام حسوب:

وصل منذ قليل الكابتن رامي ربيعة، والكابتن أحمد الشيخ، لاعبي النادي الأهلي، لتقديم واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر.

يذكر أن والدة الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، توفيت يوم السبت بعد تعرضها لأزمة

صحية دخلت على إثرها أحد المستشفيات.

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وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، ولم يبلغ خاطر نقابة الممثلين إلا بعد دفن والدته، لعدم إزعاج أصدقائه وخلافه، ويقام العزاء

الآن بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويشارك خاطر فى السباق الرمضانى بمسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة آيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا.