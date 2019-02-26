كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبدالعزيز: الكوميديا في الوقت الحالي ليست على المستوى المطلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المخرج محمد عبد العزيز إن "الفنان يحيى الفخراني ممثل كبير واستطاع الجمع بين الكوميديا والتراجيديا، واستطعت إخراج فيلم له (عشرة على عشرة)"، موضحًا أن "الفخراني كان بطلًا وقتها واستطعت توجيه نحو الكوميديا".وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: "كانت تربطني علاقة قوية مع الراحل صلاح أبو سيف، وعائلتنا فنية منهم أخي المخرج عمر عبد العزيز، وأولاد أختي الذين يعملون في المونتاج، وكريم عبد العزيز الذي يعمل ممثلًا حاليًا".وتابع: "أول مرة دخلت ديكور تصوير في فيلم المنتقم لصلاح أبو سيف، وكان عمري 5 سنوات، وكنت منبهرًا جدًا بما رأيت، وتمنيت أن أصبح مخرجًا"، مضيفًا: "حدث لي نوع من السحر والجاذبية الشديدة لأفلام صلاح أبو سيف، لذلك عملت معه في بداياتي".وأشار عبد العزيز إلى أن "سمير غانم كان لديه تلقائية في الأداء على عكس إمام"، مضيفا أن "عبد المنعم مدبولي كان الأستاذ في الكوميديا، وكان رجلًا عبقريًا، ومن النساء كانت سهير البابلي من أقوى الكوميديانات، وأخرجت لها ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وحزنت لانسحابها من السينما والمسرح".

ولفت إلى أن "الكوميديا في الوقت الحالي ليست على المستوى، ولمجرد رؤيتك للفيلم تخرج وتنساه، وحاليا من النادر أن تجد فيلم أو مسرحية كوميدية لها قيمة".

