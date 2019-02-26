كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي عبدالوهاب وسعد الصغير يؤديان العزاء في والدة مصطفى خاطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الفنان فتحي عبدالوهاب والمطرب الشعبي سعد الصغير والمنتج هشام سليمان رئيس مجموعة قنوات DMC، لمسجد الشرطة بمدينة أكتوبر، لأداء واجب العزاء في والدة الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر، والتي وافتها المنية أول أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى، يشارك مصطفى خاطر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك في بطولته كل من: آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمي سالم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.