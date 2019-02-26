شاهدوا نجل انتصار ساخرا: بتضربني بأي حاجة تلاقيها أدامها.. وابنتها: مش بتوديني المدرسة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 09:52 مساءً -

أكد ممدوح نجل الفنانة انتصار، أن والدته أم ناجحة، لكنها متسرعه، ساخرا: “بتصربنى بأى حاجة تلاقيها أدامها، ودايما حظى بيكون حاجة إزاز، وبحاول أبعد”.

ومن جانبها قالت نجلتها خلال لقائهما فى برنامج “واحد من الناس” على قناة النهار، أن والدتها تعود متأخرة إلى المنزل، وبالتالى لا تيقظها صباحا للذهاب إلى المدرسة، لكنها تأخذها من المدرسة مساءا، وعمرها ما ضربتنى”.

ونفت انتصار، معاناتها من أى أمور مادية، مشيرة إلى أنها تعمل وتنفق جيدا على أسرتها، لافته إلى أن المسئولية كبيرة عليها بخصوص تربية أبناء بمفردها لكنها قادره على هذا الأمر.