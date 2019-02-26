85 أغنية أجنبية للبالغين فقط بجاوة الغربية في إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرض إقليم جاوة الغربية الإندونيسي قيودا على توقيت بث أغانٍ باللغة الإنجليزية على التلفزيون والإذاعة، بدعوى قلقه من كلمات الأغنيات "السوقية" و"السلبية".
وصنفت لجنة البث في الإقليم 85 أغنية بأنها للبالغين فقط، ولا يمكن إذاعتها إلا بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا، منها (شيب أوف يو) للمغني البريطاني إد شيران و"هذا ما أحبه" (ذاتس وات آي لايك) للمغني الأمريكي برونو مارس.
وقالت نينينج أثياتول فيزية، عضو باللجنة: "يحظر على برامج البث أن تتضمن أغنيات أو مقاطع فيديو تعرض أو تتضمن البذاءات والجنس والمخدرات".
وأضافت أن التحرك جاء بعد شكاوى من الرأي العام، وأن هناك اعتراضات مشابهة على آلاف من الأغاني، وذكرت أن اللجنة تعد قائمة بالأغنيات الإندونيسية التي تصنف بأنها للبالغين.
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