خاص- من اختار موري حاتم بين عاصي الحلاني ولارا فابيان؟

استطاع الفنان اللبناني موري حاتم أن يسرق الانظار ويخطف قلب النجمة العالمية لارا فابيان خلالمشاركته في برنامج “ذا فويس” بنسخته الكندية.

وقدّم موري أغنية Que Je t’aime ضمن مرحلة “الصوت وبس” حيث اختارته لارا فابيان ليكون ضمن فريقها.

وعن هذه التجربة أطل “حاتم” ضمن برنامج “بعز العجقة” مع الاعلامي محمد قيس عبر “اغانياغاني”، حيث أكد أن اللحظة كانت جميلة عندما اختارته لارا فابيان للانضمام الى فريقها والآنيتحضر للمرحلة المقبلة أي المواجهة وChant de bataille يليها تختار فابيان خمسة اشخاص لينتقلوا معها الى الحلقات المباشرة. “موري” تمنى ان يحالفه الحظ وان يجتاز المرحلتين ليصل الى الحلقات المباشرة.

ورداً على سؤال من “ذا فويس” MBC مع فريق النجم عاصي الحلاني الى فريق “ذا فويس”- كندا مع فريق لارا فابيان أين يرى “موري” الاختلاف أو بروزه أكثر خاصة أنه يغني باللغة الاجنبية أكثر، أين لديه آمالاً أكثر؟

لفت انه عندما يقوم بأي عمل يفعله حتى النهاية. وشدد انه قام بمجهود كبير في “ذا فويس بالعربي” لانه غنى ايضاً باللغة الاجنبية ووصل الى مراحل متقدمة. وتمنى ان يصل الى نتيجة مميزة في “ذا فويس” كندا خاصة ان الكل يغني نفس اللغة. وأكد انه يخوض تحدياً كبيراً.

وحول لقائه بنجمته المفضلة لارا فابيان بعد ان اختارته ليكون ضمن فريقها، أكد ان اللحظة كانت جميلة جداً حيث ظهر عليه التأثر الشديد والآن يراها خلال التمرينات وهذه الفترة مميزة وجميلة. وكشف ان “فابيان” تعلم ان لديها قاعدة جماهرية كبيرة في لبنان والعالم العربي. وقالت له انه بانضمامه الى فريقها كأن جزءاً من لبنان أتى اليها.