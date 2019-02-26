الحلقة 99 من "أبو العروسة" تتجاوز النص مليون مشاهدة في 6 ساعات

أذاعت قناة "dmc"، أمس الأحد الحلقة 99 من مسلسل "أبو العروسة"، للفنانين سيد رجب وسوسن بدر. وتجاوز عدد مشاهدات الحلقة نصف المليون مشاهدة، في أقل من 6 ساعات منذ طرحها عبر القناة الرسمية للمسلسل بموقع يوتيوب.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي. مسلسل أبو العروسة، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال.

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