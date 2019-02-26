شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء سالم تكشف كواليس مشاركتها فى مسلسل "ابن اصول" مع حماده هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة وفاء سالم من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل، ومن إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى، فى أول تعاون مع حمادة هلال، وتأليف أحمد محمود أبو زيد .

وفاء قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها سعيدة بالعمل مع فنان كبير بحجم حمادة هلال يتميز بحرصه الشديد على كل كبيرة وصغيرة داخل كواليس العمل، وسعيدة بالتعاون مع شركة كبيرة بحجم سينرجى تقدم أعمالا محترمة تليق بالمشاهد، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهورها حيث تقدم شخصية جديدة ومختلفة عليها تماما عن اعمالها السابقة.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، ايناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.

مسلسل "ابن أصول" تدور أحداثه فى اطار اجتماعى به خط كوميدى وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.