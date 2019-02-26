بالفيديو والصور.. ليلى علوي ترقص على أنغام أغنية نوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مجموعة مقطع فيديو وصور من رحلتها إلى أسوان، على هامش "مهرجان أسوان لسينما المرأة.".

ظهرت ليلى علوي في الصور، رفقة الفنان باسم السمرة، كما بدت في الفيديو ترقص على أنغام أغنية نوبية رفقة مجموعة من الشباب الأسواني.

وعلقت على الصور: "انبسطت بوجودي في أسوان، اللي دايمًا طيبة أهلها وكرمهم بيرجعوني ليها تاني".

يذكر أن مهرجان أسوان السينمائي يختتم دورته الثالثة مساء اليوم في حضور عدد من نجوم الفن.

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