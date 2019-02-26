شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..رقصة نوبية ورسالة شكر من ليلى علوى لأهل أسوان فى مهرجان سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الكبيرة ليلى علوى، فى رقصة نوبية على هامش مشاركتها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة.

ونشرت ليلى علوى ، مقطع الفيديو، عبر حسابها الشخصى.

وقالت علوى ، فى منشورها "أهل أسوان الكرام، شكراً على اللحظات الحلوة اللي قضيناها سوا، بحبكم أوي"، وأضافت فى صورة أخرى لها "استمتعت جداً بأجواء أسوان، ومناظرها الطبيعية، اللي دايماً طيبة أهلها وكرمهم بيرجعوني ليها تاني".

اختتمت فعاليات المهرجان أول أمس، بمشاركة فرق فنون شعبية تمثل ثقافة ثلاث قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا وأقيمت فعالياته بالمزارات السياحية بأسوان والمواقع الثقافية وجامعة أسوان والجمعيات الأهلية وقرى ونجوع المحافظة.