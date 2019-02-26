بالفيديو.. ليلى علوي ترقص بالزي النوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور وفيديوهات من رحلتها لأسوان على هامش "مهرجان أسوان لسينما المرأة.".

وظهرت ليلى علوي في الصور مرتدية الزي الأسواني، برفقة الفنان باسم السمرة، وعبرت عن سعادتها وهي ترقص مع مجموعة من الشباب.

وعلقت ليلى على الصور: "انبسطت بوجودي في أسوان، اللي دايمًا طيبة أهلها وكرمهم بيرجعوني ليها تاني".

يذكر أن أسوان السينمائي يختتم دورته الثالثة مساء اليوم بحضور عدد من نجوم الفن.