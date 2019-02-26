صور| دنيا وإيمي سمير غانم أولى الحاضرات لعزاء والدة مصطفى خاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

حضرت دنيا وإيمي سمير غانم إلى مقر عزاء والدة الفنان مصطفى خاطر، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

والتقطت عدسة "الخليج 365" اللحظات الأولى لبدء العزاء، التي بدا فيها الحزن الشديد على وجه مصطفى خاطر.

وتوفت والدة مصطفى خاطر قبل يومين بعد تعرضها لأزمة صحية، نقلت بسببها إلى أحد المستشفيات.

وينشغل خاطر حاليا بتصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين، من بطولة أيتن عامر.