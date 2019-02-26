محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد حاتم مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء حضوره حفل الفنان تامر حسني بالسعودية منذ أيام.
قال تامر حسني إن الفنان أحمد حاتم بطل فيلم (قصه حب): "نجم المستقبل، ربنا يوفقة هو وفريق العمل". وعلق حاتم: "شكرًا على كلامك وذوقك".
يذكر أن فيلم "قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، وحنان سليمان، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أحمد حاتم يوجه رسالة شكر لتامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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