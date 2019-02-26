محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة: وجه مهندس الصوت أمير محروس الشكر لكل من أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على زيارتهما له بالاستديو الخاص به، ووصف لقائهم بأحلى وقت. نشر محروس صورته مع أنغام وأحمد إبراهيم، عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب: "أحلى وقت وتجمع فني راقي وإنساني حقيقي مع "صوت مصر" الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع والمنتج الفني أحمد إبراهيم، وألف مبروك علي الزواج". وأضاف: "شكرًا لي كل صُناع الألبوم و الأعمال الفنية والموسيقيين على أعمالهم من كلمات وألحان وتوزيع وعزف موسيقي ومهندسين الصوت وصديقي محمد صقر وإدارة الإنتاج، بجد رغم الظروف الصحية اللي مريت بيها خلال الشغل في الألبوم ومازلت بمر بيها إلا إني كنت بجد مبسوط ومستمتع وفرحان من كل قلبي لنجاحنا وكرم ربنا لينا كل داخل الألبوم ويا رب نشوف أقوى وأحلى نجاح للأبوم ده يا أنغام يا صوت مصر".​

كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لأنغام وأحمد إبراهيم بعد الزواج‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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