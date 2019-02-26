الليلة.. ختام الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يختتم مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، فعاليات دورته الثالثة اليوم، في تمام الثامنة.

وشهدت هذه الدورة تطورًا ملموسًا وإقبال جماهيري في عروض أفلامها وورشها وفعاليات هذا العام.

ويشهد حفل الختام حضور حشد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكلمة لوزير الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس المهرجان ويقوم بإخراج الحفل هشام عطوة، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برنامج للفيلم المصري ضمن فعاليات الدورة الثالثة التي انطلقت الأربعاء الماضي 20 فبراير، وتهدف إلى دعم صناعة السينما وتشجيع التجارب السينمائية الجادة.

وتضمن برنامج الفيلم المصري عرض 3 أفلام هي "بين بحرين" الذي يعرض عالميًا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة، وبطولة يارا جبران وثراء جبيل وفاطمة عادل وعارفة عبدالرسول.

فيلم "ورد مسموم" تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة ومريهان مجدي وصفاء الطوخي.

"لا أحد هناك" تأليف وإخراج أحمد مجدي، وبطولة سلمى حسن ورشا مجدي وأسامة جاويش.

وضمت لجنة تحكيم برنامج الفيلم المصري الكاتبة كريمة كمال، والناقد والباحث السينمائي المغربي عبدالرزاق الزاهر، والفنانة اللبنانية نور.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل افتتاح دورتها الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والفنانة منة شلبي، ويشهد حفل الختام تكريم 5 من الشخصيات النسائية، مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلى فهمي"، وخبيرات الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد بنات رائد ترجمة الأفلام الأجنبية.

وتنافس على جوائز الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 12 فيلماً في مسابقة الفيلم الطويل هي الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" والفرنسي "الخمير الحمر" و"قبل أن يعود أبي"، ومن لبنان "بمشي وبعد".

كما عرض أيضاً فيلم "فتيات اللعبة" ومن الصين عرض فيلم "الفتيات دومًا سعيدات" وتشارك اليونان بفيلم "كتاب مقدس".

وعُرض كذلك فيلم "أفق" وهو إنتاج جورجي سويدي، كما يشارك أيضاً الفيلم السيرلانكي "أرض".

وشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس" وهو إنتاج مجري فرنسي، كما عرض للمخرج كريستي جارلاند فيلم "ما تريده ولاء" وهو إنتاج كندي دنماركي فلسطيني.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل النجمة المصرية ليلي علوي، كما تضم في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خياط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

كما تنافس على جوائز مسابقة الفيلم القصير 20 فيلماً من بينها "ضربة بالضاد"، كما يعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة فيلم "تواريخ"، ومن مصر يعرض فيلم "شفه" سيناريو وإخراج أمنية عكاشة، وتشارك الدنمارك في المسابقة بـ 3 أفلام هي "باخوس" و"الصياد" و"مدينة الذكريات".

وشاركت المغرب في المسابقة القصيرة بفيلم "حياة أميرة" والفيلم الفرنسي "لا تسأل عن طريقك"، وشارك بالمسابقة أيضا من فرنسا فيلم "ثرموستات 6" بطولة سيلين، ومن فرنسا أيضاً عرض فيلم "جاكي" ومن إنجلترا "نوايا حسنة".

كما شاركت اليونان في المسابقة بـ 3 أفلام قصيرة هي فيلم "الغابة" فيلم "فورفورو" وفيلم "هيكتور مارلوت"، وشاركت لبنان في المسابقة بفيلم "قهوة مُرّة" ومن مصر يعرض فيلم "نوال" كما يعرض من أسبانيا فيلم "تسعة وعشرة.

كما أقام المهرجان ورشة للرسوم المتحركة بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة وتولى مهمة الإشراف عليها الفنان "إبراهيم سعد"، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة.

وضمت ورش المهرجان أيضًا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقي للمخرجة "عايدة الكاشف"، واستهدفت الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان ويتم إنتاجها هذا العام.