الخميس.. أولي أيام عرض مسرحية "شباك مكسور" علي مسرح الطليعه

مسرحية شباك مكسور

كتبت - إيمان العوضي :

تستعد فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، لتقديم مسرحية "شباك مكسور" علي خشبة مسرح الطليعة بداية من يوم الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

مسرحية شباك مكسور بطولة أحمد مختار ، نادية شكرى ، مجدى

عبيد ، وليد أبو ستيت ، على كمالو ، ربا الشريف ، مروى كشك، هند حسام الدين، مروان عزب، ديكور وأزياء وائل عبدالله ، موسيقى يحيى نديم ، توزيع موسيقي شريفالوسيمى ، إضاءة أبو بكر الشريف، تأليف رشا عبدالمنعم، وإخراج شادي الدالي.

جدير بالذكر أن "شباك مكسور" تتناول قصة حياة أسرة مصرية بسيطة تعيش فى منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجة هذا الكسر فى نافذتهم على العالم .