شارموفرز كتب - أحمد عمرو: طرح شارموفرز باند أحداث أغانيه بعنوان "كوكب"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أحمد بهاء، و ألحان محمد العرقان، كما يشاركه في الغناء نجم المهرجاناتإسلام شيبسي. يشاركه في الغناء نجم المهرجاناتإسلام شيبسي. يذكر أن شارموفرز باند تستعد للإحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "أنفصام"، يوم الجمعة الموافق 8 مارس من الشهر المقبل، و ذلك عبر حفل جماهيرى كبير على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، و من المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الخامسة مساءٌ بسعر تذكرة 150 جنيهاٌ.

كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون مع إسلام شيبسي .. شارموفرز يطرح أحدث أغانيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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