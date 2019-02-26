علي طريقة رانيا يوسف.. حكيم يعلن عن مسابقة جديده والجائزة " يوم بالأستوديو"

حكيم

كتبت - إيمان العوضي :

أعلن المطرب حكيم لجمهوره عن مسابقه، سيكون من حق الفائز فيها حضور تسجيل إحدي الأغنيات، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



فكتب حكيم عبر حسابه: "الي هايتوقع ويعرف اسم

الدويتو اللى عملته انا ولطيفة وهايتذاع بكره فى برنامج حكايات لطيفه على قناة dmc.. اللى هايعرف اسم الدويتو هاعزمه يحضر تسجيل أغنيه معايا فى الاستوديو.. وهودويتو قديم.. يلا مين اللى هايجي معايا الاستوديو".

جدير بالذكر أن المطرب حكيم يحضر حاليًا لألبومه الجديد استعدادا لطرحه في الأسواق خلال الفترة المقبله، وبذلك يعود حكيم للألبومات بعد غياب أكثر من 7 سنوات حيث أن أخر ألبوم أصدره كان بعنوان "يا مزاجو"، عام 2011.