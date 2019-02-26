- 1/2
- 2/2
أعلن المطرب حكيم لجمهوره عن مسابقه، سيكون من حق الفائز فيها حضور تسجيل إحدي الأغنيات، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
فكتب حكيم عبر حسابه: "الي هايتوقع ويعرف اسمالدويتو اللى عملته انا ولطيفة وهايتذاع بكره فى برنامج حكايات لطيفه على قناة dmc.. اللى هايعرف اسم الدويتو هاعزمه يحضر تسجيل أغنيه معايا فى الاستوديو.. وهو
جدير بالذكر أن المطرب حكيم يحضر حاليًا لألبومه الجديد استعدادا لطرحه في الأسواق خلال الفترة المقبله، وبذلك يعود حكيم للألبومات بعد غياب أكثر من 7 سنوات حيث أن أخر ألبوم أصدره كان بعنوان "يا مزاجو"، عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر علي طريقة رانيا يوسف.. حكيم يعلن عن مسابقة جديده والجائزة " يوم بالأستوديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.