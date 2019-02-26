أحتفل أهل أسوان مع النجمة ليلي علوي، حيث طرحت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت عليه كاتبة: "هل أسوان الكرام، شكراً على اللحظات الحلوة اللي قضيناها سوا، بحبكم أوي".
يذكر أن الفنانة ليلي علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي تلت ثورة يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر و الوعي اللازم لاستعاب ما يحدث
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنتهاء المهرجان.. أهل أسوان يحتفلون بـ ليلي علوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.