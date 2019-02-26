كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيماء بشير تخوض أولى تجاربها الدرامية أمام مي عزالدين في مسلسلها الجديد" البرنسيسة بيسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الممثلة الصاعدة شيماء بشير، في موسم رمضان المقبل بمسلسل"البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين.

وقالت بشير،:"أنني سعيدة للغاية لمشاركتي في مسلسل الفنانة الكبيرة مي عز الدين، في أولي تجاربي الدرامية، وأتمني أن أكون عند حسن ظن الجميع".

جدير بالذكر أن مسلسل"البرنسيسة بيسة" من بطولة مى عز الدين، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج اكرم فريد فى أول تعاون درامى بينه وبين مى عز الدين .