كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة حماقي ورامي مالك يتوج بالأوسكار وأنغام تعترف بزواجها.. تعرف على أبرز أحداث الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الأسبوع الأخير من شهر فبراير العديد من الأحداث الفنية الهامة، لعل أبرزها حفل الأوسكار ال٩١ والذي شهد العديد من المفاجآت.

وفي التقرير التالي، يستعرض "الخليج 365 الفني" أبرز أحداث الأسبوع.

إصابة حماقي

تعرض المطرب محمد حماقي، أمس الإثنين، للإصابة بكسر في قدمه أثناء مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم مع أصدقائه بأحد الأندية الرياضية، وبعد إجراء أشعة تبين حاجته لتدخل جراحي، وهو ما حُدد موعده الأربعاء المقبل.

ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه حماقي بعد طرح أحدث ألبوماته "كل يوم من ده" والذي ضم ٢٠ أغنية تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين.

رامي مالك يحصد الأوسكار

شهد حفل الأوسكار ال٩١، والذي أُقيم الأحد الماضي، العديد من المفاجآت، كان أبرزها فوز الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، وحصد أوليفيا كولمان، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favourite، فيما تُوج " الكتاب الأخضر " بجائزة أفضل فيلم

وفازت الممثلة ريجينا كينج بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها بفيلم "If Beale Street Could Talk"، فيما حصل ماهر شالا علي جائزة أفضل ممثل مساعد للمرة الثانية.

وحصل فيلم "روما" على ٣ جوائز هي أفضل فيلم أجنبي، وأفضل تصوير، وأفضل إخراج، وحصدت أغنية "Shallow" التي أداها برادلي كوبر وليدي جاجا، من فيلم "A Star Is Born" جائزة أفضل أغنية.

رحيل مصطفى الشامي

تُوفي الفنان مصطفى الشامي، صباح السبت الماضي، بعد غيبوبة استمرت لأكثر من أسبوعين، عن عمر ناهز ال75 عامًا.

وتلقت زوجة الراحل العزاء أمس الإثنين في مسجد الصديق بمساكن الشيراتون، وشهد العزاء حضور العديد من أقرباء الفنان الراحل ومعارفه، وسط غياب تام لنجوم الفن حيث لم يحضر سوى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان مجدي فكري.

يذكر أن مصطفى الشامي ولد في الثاني من أغسطس ١٩٤٤، وانطلق مشواره الفني من خلال مشاركته بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام السينمائية: منها "مقعد بجوار الشيطان"، و"أزواج طائشون"، "وأمهات فى المنفى"، و"السيد أبو العربي وصل"، كما شارك في مسلسلات تلفزيونية منها: "أبو ضحكة جنان"، و"مأمون وشركاؤه"، وكان آخر عمل له على خشبة المسرح هو "باي واي فاي"، وهو حاصل على الدكتوراه وعمل أستاذا لمادة المحاسبة في جامعة الزقازيق.

سوزان نجم الدين مع حمادة هلال في رمضان

انضمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لنجوم مسلسل "ابن الأصول" مع الفنان حمادة هلال والمقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل.

مسلسل "ابن الأصول" انتاج شركة سيرينجي وتأليف أحمد محمد أبوزيد وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته حمادة هلال وسوزان نجم الدين.

أنغام تعترف بزواجها

أعلنت المطربة أنغام أمس الإثنين عبر حسابها بموقع "انستجرام" زوجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات التي طالتهما خصوصًا من زوجة إبراهيم.

وكشفت أنغام عن سعادتها بعد سرقة خطاب وجهته لزوجها بمناسبة عيد ميلاده وانتشاره عبر السوشيال ميديا، مستثمرة الفرصة في الاعتراف العلني بحبها لزوجها.