تعرّفوا إلى تفاصيل دور بيرين سات في مسلسلها الجديد على نتفليكس

تستعد الممثلة التركية بيرين سات، للعب دور البطلة في مسلسل جديد من إنتاج شبكة نتفليكس العالمية.

المسلسل مقتبس من الرواية الخيالية Dünyanın Uyanışı (صحوة العالم)، وستلعب فيه بيرين دور امرأة تمتلك قوّة خارقة.

ويأتي هذا المسلسل بعد نجاح مسلسل "الحامي" الذي أنتجته الشركة للممثل التركي شاتاي أولوسوي، رغم الانتقادات التي طالت العمل، بأنّه يشبه أعمال نتفليكس ويفتقد إلى روحيّة الدراما التركيّة.

وبالعودة إلى مسلسل بيرين ، فهو لا يخرج عن الإطار الخيالي لمسلسل "الحامي"، ويشكّل مجازفة لبيرين، خصوصاً أنّ الجمهور التركي يفضّل الأعمال الواقعيّة على الخياليّة، إلاّ أنّ ما يحمي بيرين هو أنّ المسلسل يعفيها من أحكام الرايتنغ الصارمة في تركيا، والتي تحكم على مسلسل بالإيقاف لأنّه لم يحقّق نسبة مشاهدة مقبولة.

وكانت آخر أعمال بيرين، مسلسل "السلطانة كوسيم" في موسمه الأوّل، والذي انسحبت من موسمه الثاني وحلّت مكانها نورغول يشلشاي، ولم تعلن صراحةً عن أسباب انسحابها.