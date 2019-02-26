هذا هو موعد احتفالية "روتانا" بـ نوال الزغبي في بيروت

دعت شركة "روتانا" الصحافة إلى حضور احتفاليّة تنظّمها للفنانة نوال الزغبي بمناسبة عودتها إلى الشركة، واحتفالاً بألبومها الجديد "كده باي".

وسينضمّن الحفل عشاءً يجمع نوال إلى أهل الصحافة، إلا أنّه لن يتضمّن مؤتمراً صحافياً، إذ أنّ الشركة طلبت من المؤسسات الإعلامية تحديد اسم المراسل الذي سيقوم بإجراء لقاءٍ جانبي مع الفنانة، ضمن سلسلة لقاءات تعقدها في الحفل.

ويبقى السؤال، لماذا ألغت نوال المؤتمر واكتفت بمقابلات جانبية؟ وهل خافت من سؤالها عن أسباب المشاهدات المنخفضة لأغانيها الجديدة على اليوتيوب، وهو ما أثار التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

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