هكذا احتفل الفنانون المصريون والعرب بـ رامي مالك بعد الأوسكار

حرص عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب على الاحتفال بالنجم المصري العالمي رامي مالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في أوسكار 2019 عن فيلم Bohemian Rhapsody.

قال الفنان شريف رمزي: «كده الحمد لله بقي عندنا ١ فخر عرب في الرياضة و١ في السينما مبروك رامي مالك على الجائزة».

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة له: «فخر لكل المصريين والعرب رامي مالك في حفل الأوسكار والمخرجة نادين لبكي إللي خلت العالم كله يتفرج على الفيلم اللبناني والعربي وبتمنى يكونوا موجودين كل سنة ويكون فيه مرشحين أكتر السنة إللي جاية في الأوسكار».

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غردت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على تويتر: «رامي مالك بعد فوزه بجائزة» أفضل ممثل في حفل الـ«Oscar» «أنا ابن لمصريين مهاجرين».. مبروك لمصر والعرب!! فرحة مصر وفرحتنا بنجاحك كبيرة».

وعبرت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها برامي مالك، قائلة: «أول عربي يفوز بجائزة أفضل ممثل في تاريخ الأوسكار مصر خلاص احتكرت لقب فخر العرب».

كما عبر المخرج عمرو سلامة عن فخره: «أكثر مرة في حياتي أبقى حاسس بفخر وأنا بتفرج على جوائز الأوسكار، مبروك لرامي مالك».

بشكل طريف علق المخرج مجدي الهواري: «‏والله وعملوها الرجالة تاني مرة من غير عنصرية بعد محمد صلاح المصري ‫رامي مالك يفوز بالأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في «bohemian rhapsody».

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نشر الإعلامي شريف عامر، قائلاً: طيب مبروك لرامي مالك إنه كسب بداية قوية لممثل شاب وموهوب جذور عائلته المصرية تكفي لإسعادنا، ونشأته الأميركية منحته فرصة النجاح».