هند صبري ضيفة شرف "الممر" وتنتظر عرض "الكنز2"

تنتظر الفنانة هند صبري عرض فيلمها الجديد الكنز ٢ خلال شهر مارس عرضًا جماهيريًا في مصر والوطن العربي.

الفيلم هو التعاون الخامس بينها وبين المخرج الكبير شريف عرفة بعد الجزيرة بجزأيه والكنز ١ وظهورها كضيفة شرف في فيلمه الممر.

الكنز تأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك هند في بطولته كل من النجوم محمد سعد ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق وأحمد حاتم وأحمد مالك وعدد كبير من النجوم.

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وكان جزأه الأول قد عرض منذ عامين وحقق نجاحًا كبيرًا نقديًا وجماهيريًا وقت عرضه.

على صعيد آخر انتهت هند من تصوير دورها كضيفة شرف في فيلم الممر مع المخرج شريف عرفة مع النجوم أحمد عز وإياد نصار وعدد كبير من النجوم وتنتجه شركة الماسة.

وتواصل تصوير فيلم الفيل الأزرق ٢ مع المخرج مروان حامد، ويشاركها بطولته النجوم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم. وتنتجه شركة سينرجي فيلمز.

وتنتظر عرض فيلمها التونسي نورا تحلم مع المخرجة هند بن جمعة والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف وإنتاج شركة بروباجندا.ش