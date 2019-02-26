كأشهر ثنائي.. خمنوا من هما الممثلان التركيان اللذان تغلبا على بيرين سات و آنجين إكيوريك ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:14 مساءً -

بعد أن حصل الثنائي التركي الشهير بيرين سات وآنجين إكيوريك العام الماضي على جائزة “لاتينا توركسيه” كأكثر نجمين تركيين شهرة لدى الشعب اللاتيني، وذلك بعد نجاحهما معاً من خلال المسلسل التركي الشهير “فاطمة”، إستطاع كل من الممثل التركي بوراك دينيز والممثلة التركية هاندا آرتشيل بطلا مسلسل “الحب لا يفهم بالكلام” الحصول عليها هذا العام.

وكان مسلسلهما المذكور حقق نسبة مشاهدة تتجاوز المليار ليصبح أكثر المسلسلات التركي مشاهدة عبر اليوتيوب، حيث احتفلت القناة الرسمية للمسلسل بوصولها إلى هذا الرقم قبل أيام.