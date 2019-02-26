ديانا بينتي لا يزعجها انتقاد الجمهور لها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تقول الممثلة الهندية ديانا بينتي إن الحكم عليها باستمرار هو جزء لا يتجزأ من كونها شخصية عامة ، وتوافق على أن ذلك يمكن أن يجعلها “قاسية” في بعض الأحيان.

وعندما سئلت عن رأيها في الحكم المتواصل على أسلوب المشاهير ، قالت ديانا لـ وكالة الانباء الهندية IANS: “بينما اتفق على أنه جزء لا يتجزأ من كونها شخصية عامة ، أعتقد أن الناس يمكن أن يكونوا قساة في بعض الأحيان، من السهل جدًا الجلوس في راحة بمنزلك، والتصفح عبر خدمة Instagram وإصدار الأحكام على اختيار المشاهير من الملابس والشعر والمكياج.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا قد يسهم عدد من العوامل في هذه النظرة النهائية التي تراها عندما تطالع الصور، الجمهور يتوقع من المشاهير الالتزام بشكل معين، في الثوب واستايل الجسم، وغيره الكثير، لذا لن يضر المرء أن يكون مجرّدًا وبلا مشاعر في بعض الأحيان”.

بدأت ديانا رحلتها المهنية في تصميم النماذج في عام 2005، وقد ظهرت لأول مرة في عام 2012 مع فيلم “Cocktail” الرومانسي الكوميدي. تبعتها بأفلام مثل “Happy Bhag Jayegi” و “Lucknow Central”.