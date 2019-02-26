حادث وفاة سريديفي.. لغز مازال يحيّر الهنود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا خلاف أن نبا وفاة الأيقونة الفنية الكبيرة سريديفي صادما في حد ذاته ، ولكن الأحداث التي تلت ذلك كانت أكثر حزنا بكثير، حيث بدا يوم السبت 24 فبراير ، 2018 وكأنه مجرد يوم ليس له اخر للهنود.

في حوالي الساعة 2 صباحا ، بدأت رسائل واتسآب تتدفق: سريديفي Sridevi ميتة ، سرديفي انتهت، ماذا؟ خدعة أخرى! لا رجاء ، ليس في الساعة الثانية صباحا.

مرت بضع دقائق وبدأ الأمل في أن يظهر شخص ما لكي ينفي تلك “الأكاذيب”، ومع ذلك ، لم يكن الأمر كذلك. الأخبار حول وفاة سريديفي لم تتوقف عن التدفق، هل يمكن أن يكون هذا صحيحًا؟

حان الوقت لتشغيل التلفزيون للتحقق من الأخبار، على الرغم من أن القنوات الإخبارية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، إلا أن آخر نشرة مباشرة هي في الواقع حوالي الساعة 11 مساءً في معظم القنوات لذلك لم تستطع القنوات التلفزيونية طمأنة المرجفين، كان هناك ، أخبار تأتي على استحياء- بأن سرديفي توفيت في عامها الـ 54.

كان السؤال التالي في ذهن الجميع هو من ، متى ، أين ، لماذا، كان أولئك الذين يتابعون أخبار بوليوود يدركون أنها كانت في مدينة دبي مع زوجها بوني كابور وابنتها الأصغر كوشي لحضور حفل زفاف أحد أقاربها.

وزعمت التقارير الأولية أنها تعرضت لنوبة قلبية حادة ، ومع انتشار خبر موتها، اجتمع جمهورها ومحبوها خارج مقر إقامتها في مومباي.

وجاء صباح يوم الأحد 25 فبراير 2018 يحمل الصدمة الكاملة. في الصباح الباكر ، غمر موقع تويتر بالتعازي من الوسط الفني والجمهور على حد سواء ، وكلاهما ما زال يحاول فهم مع ما حدث في تلك الليلة المظلمة .

للأسف ، فإن خبر وفاة سريديفي لن يمر دون ضجة، على ما يبدو ، سافر الزوج بوني كابور إلى دبي للحاق بزوجته، كان من المفترض أن يتناول الثنائي عشاءً رومانسيًا عندما ذهبت سريديفي إلى حوض الاستحمام لتنشط من حيث لم تعد أبدًا، بعد الاتصال عليها مرات، كسر بوني باب الغرفة ليعثر عليها وهي بلا حراك.

وقال المحلل التجاري بوني كومال ناهتا لـ وكالة الأنباء الهندية تعليقاً على حادث الوفاة إن الغموض سيبقى دون حل، يقول:”سواء غرقت أولاً ثم فقدت الوعي ، أو سقطت أولاً أو فقدت الوعي ثم غرقت ، لا أحد يعرف ، هل لم تتح لها الفرصة حتى لمحاولة انقاذ نفسها لمدة دقيقة وقامت بتحريك ذراعيها وساقيها وهي في تلك الحالة من الذعر أثناء الغرق ، سيكون هناك بعض الماء المتسرب من الحوض. لكن لم يكن هناك قطرة ماء على الأرض خارج منطقة الحوض. .

وذكر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة بأنه “غرق عرضي”، وقالت حكومة دبي إن الشرطة نقلت القضية إلى “النيابة العامة في دبي” لتنفيذ إجراءات قانونية منتظمة تتبع في مثل هذه الحالات ، مما أخر عودة رفاتها إلى الهند. وقد تم إطلاق الجسم لتحنيطه بعد تشريح الجثة.

في هذه الأثناء ، سافر أرجون كابور إلى دبي للوقوف بجانب والده في وقت المأساة الخطيرة بالنسبة للعائلة ، مما أدى إلى نفي أي اختلافات قد تكون بينه وبين الممثلة الراحلة، حيث كان انفصل بوني عن والدة أرجون للزواج من سريديفي.

وبعد ثلاثة أيام من وفاتها المفاجئة في دبي ، أعيد جثمان سرديفي إلى منزلها في مومباي ، في طائرة خاصة. وكان يرافقها الزوج بوني كابور وأرجون كابور.

وفي السياق، قال فيد بوشان ، وهو متقاعد من شرطة دلهي ، حالة الممثلة بدت وكأنها “جريمة قتل مخططة”. ووفقا لبوشان ، الذي زار جميرا أبراج الإمارات في دبي للتحقيق في الحادث ، قد يكون لداود إبراهيم أحد الأباطرة الكبار في العالم، يدا في الوفاة، لأنه يملك الكثير في الإمارات العربية المتحدة وله علاقات وثيقة هناك، بحسب ما نقلته صحيفة freepressjournal