انت الان تتابع تفاصيل خبر ثعبان وكبش بجسم أسد.. آخر الاكتشافات الأثرية في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:09 مساءً - اكتشفت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة، العاملة بمنطقة جبل السلسلة شمال أسوان، ورشة من عصر الدولة الحديثة في الفترة مابين القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد، لصناعة العناصر المعمارية، مثل الأعمدة والتماثيل الضخمة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفي وزيري، في تصريحات نقلها موقع "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن من بين العناصر المعمارية المكتشفة بالورشة تمثالاً ضخماً يعرف باسم الكريوسفينكس (وهو تمثال برأس كبش وجسم أسد)، يبلغ طوله نحو 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر.

بدوره، بين مدير عام آثار أسوان والنوبة، عبد المنعم سعيد، أن البعثة عثرت أيضاً على لوحة مستديرة فارغة، وتمثال صغير على هيئة ثعبان الكوبرا ملفوفة، والتي من المرجح أن يكون قد تم صنعها لتتويج رأس التمثال.