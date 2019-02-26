شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يستعين بفريق بلغارى عالمى لتقديم مشاهد الأكشن بمسلسله "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان النجم أمير كرارة بفريق أكشن عالمى من "بلغاريا"، وذلك لتنفيذ مشاهد الأكشن بمسلسله "كلبش3"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث قدم الفريق عدة مشاهد عالية المستوى والدقة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن تقديم مشهد تفجير إحدى السيارات والبنايات السكنية على أعلى مستوى من التكنيك والحرفية .

وفى نفس السياق يكثف مخرج العمل بيتر ميمى التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى بوقت كاف، وكان فريق العمل قد أنهى تصوير عدة مشاهد فى لبنان، بمصاحبة ممثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

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يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.







