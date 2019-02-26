شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده وبلقيس وديانا حداد يُهنئن الشعب الكويتى بالعيد الوطنى الـ58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عدد من الفنانات على تهنئة الشعب الكويتى بالعيد الوطنى الـ58 لدولة الكويت، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت الفنانة فيفى عبده، صورة للعلم الوطني الكويتي وكتبت: "عيد وطني سعيد وكل سنة وإنتوا طيبين".



فيفى عبده

فيما نشرت الفنانة ديانا حداد، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، قائلة: "كل عام وأهل الكويت الغالية على قلبي بألف خير الله يحفظكم يا غاليين ويديم عليكم كل النعم يا رب".

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كما قالت الفنانة بلقيس: "أحبتي في الكويت الغالية كل عام وأنتم بمجد وفرح وعُلا.. كل عام والكويت تمنحنا دروسًا في الفن والعطاء والسعادة.. اشتقت لكم كثيرًا وقريبًا يكون اللقاء كل عام وأنتم بألف ألف خير".



بلقيس

وتحتفل دولة الكويت خلال شهر فبراير الجارى، بعدد من المناسبات الوطنية المهمة، أبرزها العيد الوطنى الـ58، وهو ذكرى الاستقلال عن المملكة المتحدة، إضافة إلى الاحتفال بذكرى التحرير الـ28، والتى سبقها بعدة أسابيع احتفال آخر بالذكرى الـ13 لتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم فى البلاد.