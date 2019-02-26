هل يستعيد براد بيت وجنيفر أنيستون من جديد لقب "الثنائى الذهبي بهوليود"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يستعيد براد بيت وجنيفر أنيستون من جديد لقب "الثنائي الذهبي فى هوليود"؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية ، وذلك بعد نشر عدد من التقارير التي تؤكد أن الزوجين السابقين استعادوا علاقتهم العاطفية الساحرة من جديد فاستطاعوا احياء رومانسيتهما ببطء ، وبالرغم من تداول هذه التقارير إلا أن موقع " جوسيب كوب " وصف ما يتردد بأنه قصة وهمية .

بدأت الشائعة بنشر موقع " In Touch " تقرير يؤكد أن بعد حضور براد بيت حفل عيد ميلاد زوجته السابقة النجمة جنيفر أنيستون أنهم الآن في طريقهما للاستقرار معا من جديد و خلق قصة حب قوية تكون محط احاديث العالم ، فلم يكن أي منهما قادر على "الرحيل" و الابتعاد عن الآخر ، وذلك بالرغم أن كل منهما تزوج من شخص آخر بعد الانتهاء من إجراءات طلاقهم.

كما اشار مصدر للموقع أن براد جنيفر ادركا أنهما لم تتغير مشاعر احداهم نحو الآخر ، في النهاية فاز الحب الحقيقي."